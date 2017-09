'PSV strikt oude club Lozano voor oefenduel'

PSV gaat de interlandperiode gebruiken om een interessante oefenwedstrijd af te werken in het Philips Stadion. Op maandag 9 oktober gaan de Eindhovenaren oefenen tegen Pachuca CF, de oude club van Hirving Lozano.



Het Eindhovens Dagblad meldt: "Het vriendschappelijke duel stond al een tijd op het programma. De wedstrijd valt in een interlandperiode en Pachuca is op dat moment met een afvaardiging in Europa. Twee weken geleden bevestigde Pachuca al dat er gesprekken waren over een wedstrijd en inmiddels heeft PSV de wedstrijd opgenomen in het eigen programma."



Lozano is deze zomer voor circa tien miljoen euro getransfereerd van Pachuca naar PSV. De Mexicaanse aanvaller begon goed aan zijn periode in Eindhoven door in zijn eerste drie Eredivisie-wedstrijden een doelpunt mee te pikken. Ook in zijn vierde wedstrijd viel hij op, alleen nu vanwege een veelbesproken rode kaart uit bij sc Heerenveen.