'Real gaat opnieuw sterkhouder langer vastleggen'

Real Madrid vestigde meerdere malen een nieuw internationaal transferrecord, maar De Koninklijke profileert zich steeds minder als koopclub. Er breken eigen talenten door in het Bernabéu en ook het verlengen van zekerheidjes is een belangrijk aandachtspunt.



De Madrilenen verlengden onlangs al met Dani Carvajal, Marcelo, Isco en Karim Benzema. Inmiddels is de volgende verlenging aanstaande als we de berichtgeving mogen geloven. Volgens de Spaanse sportkrant Marca gaat verdediger Sergio Ramos zijn verbintenis verlengen tot de zomer van 2021.



Ramos tekende ruim twee jaar geleden zijn meest recente contract bij Real, welke afloopt in 2020. Binnenkort voegt de international daar dus een jaar aan toe. Mocht de Spanjaard zijn nieuwe contract daadwerkelijk uitdienen, dan komt zijn totale periode uit op zeventien seizoenen.