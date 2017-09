Donderspeech De Jong: "Heb je staan luisteren"

Henk de Jong is met De Graafschap blijven steken op een 0-0 gelijkspel tegen FC Volendam. Op basis van de tweede helft zat er meer in, maar de trainer vond de eerste 45 minuten 'waardeloos'.



"Heb je staan luisteren achter de deur", reageerde De Jong toen er door Omroep Gelderland werd geïnformeerd naar zijn donderspeech. "Maar ik zal eerlijk zijn, het was dramatisch in de eerste helft. Waardeloos. Bar en bar slecht. Die bescheidenheid die er op zit.. Waar hebben we het over?"



De Jong vervolgt: "Dat moeten we echt van ons afgooien, want we doen ons zelf echt veel te kort. Het signaal wat de supporters gaven 'bloed zweet en tranen' is fantastisch. Klopt helemaal en is terecht. Maar inderdaad, we mochten voor rust van geluk spreken dat we niet achter kwamen."



Waarom het dan toch niet lukt? "Verkrampt? Ja misschien, maar we moeten juist met lef spelen. Maar inderdaad, we verliezen ook niet. Dit was de vierde uitwedstrijd die we niet verliezen. Vanaf nu is het alle remmen los, want ik wil niet iedere wedstrijd zo tekeer gaan in de rust."