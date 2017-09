Dortmund wil PSG raken: "Daar lachen ze om in Qatar"

Hans-Joachim Watzke heeft als algemeen directeur van het Duitse Borussia Dortmund niet te klagen over financiële middelen, maar dat is nog niets vergeleken met het Franse Paris Saint-Germain. Na de 222 miljoen euro voor Neymar pleit hij voor maatregelen.



Tegenover T-Online reageert Watzke op het onderzoek dat de UEFA heeft gestart naar de Franse grootmacht. "Boetes zijn zeker niet de oplossing, daar lachen ze om in Qatar. Het zou nonsens zijn om nu boetes uit te delen in Parijs."



Watzke heeft dan ook een ander voorstel om PSG te raken: sportieve consequenties. "Puntenaftrek, al is dat natuurlijk aan de UEFA." Ook pleit de bestuurder van Borussia Dortmund voor een maximum aan sponsorinkomsten om dergelijke topdeals tegen te gaan.