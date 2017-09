Recorddoelpunt Robben niet voldoende voor zege

Bayern München is dit seizoen duidelijk nog niet in topvorm. Zo makkelijk het de voorbije seizoenen vaak ging, zo moeizaam gaat het nu. Tegen VfL Wolfsburg verspeelde de 'Rekordmeister' zelfs een comfortabele voorsprong: 2-2.



Na de eerste helft leek er geen vuiltje aan de lucht voor de grootmacht. Robert Lewandowski brak de ban na ruim een half uur spelen door een zelf verdiende penalty te verzilveren en kort voor rust maakte Arjen Robben er 2-0 van. De Oranje-international schoot via teamgenoot Rafinha raak.



Voor Robben is het daarmee een recordavond geworden. Met zijn 92 Bundesliga-doelpunten evenaart hij niet alleen Giovane Elber als productiefste Bayern-speler uit het buitenland, maar mag hij zich ook de meest scorende Nederlander ooit noemen in de Bundesliga. Dat record deelt hij dan weer met Willi Lippens.



Robben ging in de slotfase naar de kant en niet met een glimlach. Wolfsburg, dat onlangs Andries Jonker op straat zette, was namelijk langszij gekomen in de tweede helft. Maximilian Arnold en Daniel Didavi zorgden voor een remise in de Allianz Arena.



Met dertien punten uit zes duels komt Bayern gelijk met koploper Borussia Dortmund, maar de ploeg van Peter Bosz speelt pas zaterdag tegen Borussia Mönchengladbach. Wolfsburg staat nu elfde met zes punten.



Scoreverloop:

1-0 (33') Robert Lewandowski (strafschop)

2-0 (42') Arjen Robben

2-1 (57') Maximilian Arnold

2-2 (83') Daniel Didavi