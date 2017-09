Sofyan Amrabat moet gestimuleerd worden om te kiezen voor het Nederlands elftal. Johan Derksen wil voorkomen dat na Hakim Ziyech ook de Feyenoord-middenvelder voor Marokko kiest.



"Daar moeten we alles aan doen. Het is een van de weinige jonge spelers die fysiek de strijd kan aangaan met de buitenlandse spelers", stelt Derksen in Voetbal Inside. "De beste spelers van de Nederlandse velden spelen voor Marokko, dus laten we er in godsnaam voor zorgen dat hij voor Nederland kiest."



Derksen adviseert om hem snel te polsen. "Als Danny Blind naar Enschede had gereden, dan was Hakim Ziyech Oranje-speler geweest. Maak afspraakje met deze jongen en ga even zitten. Die bondscoaches hebben toch niks te doen buiten de interlandweek, dus laat ze zichzelf eens nuttig maken."



Amrabat speelde al twee interlands voor Marokko, maar door het vriendschappelijke karakter mag hij nog switchen. Derksen zou de Feyenoorder aanraden om voor Oranje te kiezen. "Maar je weet niet hoe het met de familiebanden leeft."