Willem II'er heeft opvallende karaktertrek: "Dat lukte niet"

Een blik op de actiefoto's van Kostas Tsimikas levert een opvallende conclusie op. De Griekse linksback van Willem II heeft de tong opvallend vaak uit zijn mond, en dat viel ook hemzelf op.



"Dat heb ik eigenlijk altijd al gedaan", reageert de zomeraanwinst tegenover het Brabants Dagblad. "Ik heb wel geprobeerd om er vanaf te komen, maar dat werkte niet. Als je daarover gaat nadenken tijdens een wedstrijd, verlies je je concentratie. Ik heb geaccepteerd dat ik dat doe. Het is gewoon mijn stijl."



Zijn landgenoot Kostas Lamprou (nu Ajax) speelde een rol bij zijn komst naar Willem II. "Hij vertelde veel positiefs over Willem II, vooral ook over de supporters. Die zou hij zeker gaan missen, zei hij. We bellen elkaar nu af en toe."