"Vitesse nu al nagenoeg uitgeschakeld voor Europees voetbal"

Het euforische gevoel na de bekerwinst heeft door de snelle bekeruitschakeling van afgelopen week plaatsgemaakt voor schaamte. De Gelderlander durft zelfs al een zware conclusie te verbinden aan de blamage tegen AVV Swift.



"Vitesse is nu al nagenoeg uitgeschakeld voor Europees voetbal. Ga maar na, zelfs de kampioen speelt volgend jaar voorronde van de Champions League", schrijft de regionale krant. "Probeer met een schier onaantastbare top drie én concurrentie van AZ, Utrecht en Heerenveen maar eens internationaal voetbal veilig te stellen. Via die voorrondes in Europa ook nog. De eerste levenslijn is nu afgesneden."



"Zie de expeditie naar Swift maar als een soort van zelfmoordpoging", zo meent het medium. "Financiële schade is er voor Vitesse uiteraard ook nog. En die kan zelfs in de miljoenen gaan lopen. Alleen het startgeld voor de groepsfase van de Europa League bedraagt al 2,5 miljoen euro. Maar direct mist Vitesse nu de recettes uit de beker en dat is ook een klap geld."