Marco Rojas is één van de nieuwkomers in de selectie van sc Heerenveen. De Nieuw-Zeelander streek deze zomer neer in Friesland en is content met de ontwikkeling van het team, al is hij tegelijkertijd ook nuchter.



Na vijf Eredivisie-duels is alleen sc Heerenveen nog ongeslagen en de ploeg is ook nog eens door in de beker. Maar zegt Rojas op de clubwebsite: "PSV was de enige wedstrijd die we van start tot finish hebben gedomineerd. Als je zo hard moet werken voor de punten, weet je dat je geen gas terug kunt nemen."



"We hebben goed voetbal laten zien, maar kunnen als het nodig is ook strijd leveren. Dat is een kwaliteit", aldus de aanvaller, die hard werkt aan zijn fysieke gesteldheid. "Ik moet het hebben van mijn explosiviteit, mijn versnelling. Ik kan alleen goed presteren als ik honderd procent fit ben."



In het competitieduel met Excelsior maakte Rojas zijn eerste goal. "Dat is lekker voor het zelfvertrouwen. Ik heb de fans een glimp van mijn mogelijkheden laten zien. Ik hoop dat ze een beetje een idee hebben wat voor type speler ik ben."