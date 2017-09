Ajax-aanvaller Justin Kluivert is kritisch over zijn eigen ontwikkeling. De buitenspeler is 'nog niet tevreden' over zijn eigen prestaties en 'vooral niet over mijn rendement'.



"Ik vind dat je als buitenspeler meer rendement moet hebben dan ik momenteel heb. Ik weet waar ik aan moet werken en kijk er naar uit om dat te verbeteren", zo laat de zoon van Patrick Kluivert weten voor de camera van Ajax TV. "Ik praat erover met familie, vrienden en soms heb ik het er met de trainers over. Het is alleen maar goed om te communiceren."



Kluivert wil sowieso een vaste basisplaats afdwingen bij Ajax. "Wat daarbij komt is mooi meegenomen. Ik zit nu bij Jong Oranje, vanuit daar kan ik mezelf laten zien en dan misschien wel een keer mee met het grote Oranje. Dat lijkt me een doelstelling voor later dit seizoen."