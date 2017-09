Steijn: "Natuurlijk is dat voor ons een voorbeeld"

VVV-Venlo maakt zich op voor de competitiewedstrijd tegen PEC Zwolle. Een mooie testcase omdat beide ploegen goed zijn begonnen, maar ook omdat de Limburgers de opponent als voorbeeldclub zien.



"Het zou mooi zijn als wij over een paar jaar 'een' PEC Zwolle zijn", vertelt trainer Maurice Steijn aan het Algemeen Dagblad. "Elk jaar wordt die club weer een stukje beter, elk jaar komt er meer budget vrij, elk jaar komen er meer supporters; natuurlijk is dat voor ons een voorbeeld."



"Maar voor zondag telt alleen de korte termijn voor ons. Dat wil zeggen: een goed resultaat. En dat zal niet makkelijk worden. Want behalve een goed geleide club, is PEC Zwolle ook een club met een fantastisch elftal", aldus Steijn, die met VVV 'goed' op weg is. "Maar we zijn er natuurlijk nog lang niet."



Steijn vervolgt: "Elke week tellen we onze punten, elke week kijken hoeveel we er nog nodig hebben om die 34 punten binnen te hebben straks. Het is te hopen dat we er na PEC-thuis weer een of drie bij kunnen schrijven."