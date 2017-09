Ten Hag spiegelt zich aan PSV: "Zo zien wij het ook"

FC Utrecht-trainer Erik ten Hag kijkt uit naar de competitiewedstrijd tegen PSV. De Domstedelingen willen zich dolgraag bewijzen op dit podium, zeker na de 4-0 nederlaag bij FC Twente.



"Je merkt aan alles dat PSV de wedstrijd van zondag ziet als een topwedstrijd. Zo zien wij het ook", stelt Ten Hag op de clubwebsite. "Als de houding niet goed is, valt alles weg. Het viel tegen FC Twente als een kaartenhuis in elkaar. Ik hoop dat het een eye opener is geweest, dat we beseffen: alles wat we willen, gaat alleen als de houding goed is. Pas als dat zo is, vallen de dingen ook jouw kant op en dwing je het af."



Ten Hag weet dat zijn ploeg daarbij leunt op het Europese avontuur. "We hebben al wel topwedstrijden gespeeld dit seizoen, en ook laten zien dat we topploegen kunnen kloppen. Dat vertrouwen moeten we meenemen richting de wedstrijd van zondag. Zeker is dat we tegen PSV heel goed moeten zijn om een resultaat te halen."



De Utrecht-trainer besluit. "Het was voorafgaand aan het seizoen één van onze doelen om dit seizoen in de duels met de topteams niet alleen goed voor de dag te komen, maar ook te winnen."