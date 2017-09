OEF! Neymar gespot met dit bloedmooie Victoria Secret-model 22 September 2017 18:54 © ProShots Neymar nam afgelopen zomer niet alleen afscheid van FC Barcelona, maar ook van zijn jeugdliefde Bruna Marquezine. Sindsdien is de Braziliaanse topvoetballer vrijgezel.



Maar mogelijk is daar inmiddels weer verandering in gekomen. De Franse media hebben hem de laatste dagen namelijk wel érg vaak gespot aan de zijde van de 23-jarige Hongaarse Barbara Palvin, één van de topmodellen van Victoria's Secret.



Dat zou overigens zeer pikant zijn, omdat de beeldschone brunette onlangs nog datete met singer-songwriter Julian Perretta.



Volgens The Daily Mirror is Barbara ook al eens om 5 uur in de nacht gespot toen zij met Neymar een woning binnen was gegaan, en vervolgens in andere kleren weer naar buiten kwam..



Mocht het zo zijn, geven we Neymar in elk geval geen ongelijk. Want wat is ze een lust voor het oog!



Barbara Palvin has been spotted leaving Neymar's hotel in London 'wearing his shirt'. 👀 They also started following each other on Instagram. pic.twitter.com/LMe2W3T2Ge — njrstats (@njrstats) 21 september 2017





18/Sep. #BarbaraPalvin y #Neymar en Londres,Inglaterra. (Via IG stories lewishamilton) pic.twitter.com/3UJlFmVVFh — Barbara P.en Español (@barbarapalvinpy) 19 september 2017





