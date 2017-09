Deze drie sterspelers strijden nog om grote FIFA Award

Op 23 oktober wordt de FIFA Men's Award. De wereldvoetbalbond FIFA heeft de drie genomineerden alvast officieel bekend gemaakt.



Lionel Messi (FC Barcelona), Cristiano Ronaldo (Real Madrid) en Neymar (PSG) zullen onder hun drie gaan uitmaken wie de award zal winnen. Vorig jaar won Ronaldo deze prijs.





Your 3⃣ candidates for #TheBest FIFA Men's Award 2017 💪#CristianoRonaldo #LionelMessi#Neymar



Who will be crowned #TheBest? 👑 pic.twitter.com/ju17TJ0JDA