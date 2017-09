Gio staat voor zeer lastige keuze bij Feyenoord

Steven Berghuis is morgenavond na zijn rode prent tegen PSV geschorst voor het thuisduel met Feyenoord tegen NAC Breda. En dus moet trainer Giovanni van Bronckhorst een vervanger aan gaan wijzen.



De keuze zal vallen tussen Bilal Basacikoglu en zomeraanwinst Sam Larsson. "Gezien de tegenstander zijn Sam en Bilal de meest logische vervangers. Thuis tegen NAC Breda spelen we normaal gesproken met echte buitenspelers", bevestigt Gio, die zijn systeem dus niet zal gaan wijzigen, op de persconferentie vandaag.



Ook Jens Toornstra als verkapte rechtsbuiten is een optie. "Je moet ook kijken tegen wie je moet, hoe ze spelen, de sterkte en de zwaktes. Hij is ook een optie, zeker tegen sterkere teams." Daarmee kan de coach doelen op het bezoekje aan SSC Napoli in de Champions League, van komende dinsdag.



Onlangs werd Feyenoord nog weggevaagd door Manchester City, dat dit seizoen meerdere spelers verhuurd aan uitgerekend de aanstaande tegenstander. "Man City 3? Ze hebben heel veel spelers van City. Dan zie je hoeveel spelers een club kan hebben. Voor NAC is het wel mooi zoveel talenten van City te kunnen huren", aldus Van Bronckhorst tot slot.