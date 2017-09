Kluivert erkent: 'Ik kijk op tegen deze ploeggenoot'

Justin Kluivert loopt inmiddels toch al een aardig tijdje mee bij Ajax 1, maar hij is nog wel één van de jongste spelers uit de groep. En dus heeft hij nog alles te bewijzen, zo beseft de flankflitser maar al te goed.



Hoe anders is dat voor routinier Klaas-Jan Huntelaar. "Hij is er dit jaar bijgekomen, daarvoor kende ik hem nog niet zo goed. Maar toen hij er was klikte het wel. Ook in de groep merk je dat hij heel grappig, leuk en aardig is", zegt Kluivert over Huntelaar bij NUSport.



Het talent heeft zéér veel waardering voor de afmaker, die al drie competitiedoelpunten maakte tot dusver. "Ja, zeker weten. Hij heeft een mooie carrière achter de rug. Nu speelt hij bij Ajax, dus dan kijk ik wel tegen zo iemand op, ja."



De teruggekeerde 'verloren zoon' is constant hoofdrolspeler in de discussie over een eventueel 4-4-2 systeem met Kasper Dolberg erbij als tweede spits. "In de kleedkamer wordt er niet zozeer over gesproken", reageert Kluivert. "Het zijn twee hele goede spitsen en ik ben over allebei tevreden. Het is een mooie strijd en dat is alleen maar goed."