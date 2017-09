"Bang is een groot woord, moeten altijd op onze hoede blijven"

Het bekerduel tussen De Dijk en Ajax maakt wat los in Amsterdam. Net zoals een aantal jaar geleden met JOS/Watergraafsmeer tegen Ajax staat er een stadsderby op de rol.



Middenvelder Frenkie de Jong tegen RTV Noord-Holland. "Normaal spelen we nooit tegen een Amsterdamse club, dus het kan alleen maar een mooie wedstrijd worden. Ik denk dat ieder team gretig is tegen Ajax, dus voor ons is dat niets nieuws. Natuurlijk snap ik wel dat het voor hen de wedstrijd van het jaar is."



Matthijs de Ligt vult hem aan. "Bang is een groot woord. We moeten altijd op onze hoede blijven natuurlijk, maar als wij ons spel spelen moeten we van De Dijk kunnen winnen. Ik heb er nog nooit tegen gespeeld als ik eerlijk ben, dus het wordt weer een nieuwe tegenstander. Amsterdamse wedstrijden blijven altijd wel in je geheugen hangen, net zoals een paar jaar geleden toen we tegen JOS Watergraafsmeer speelden."