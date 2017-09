Gio blij met Swift: 'Kans om spelers rust te geven'

Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst is blij met de loting van de KNVB Beker. Zijn ploeg neemt het in de tweede ronde van het bekertoernooi op tegen de amateurs van Swift, die in de eerste ronde stuntten door Vitesse na strafschoppen te verslaan.



"Swift ja", reageerde Van Bronckhorst vrijdagmiddag tijdens zijn persconferentie tevreden. "De laatste amateurclub waar we tegen speelden was Hoek. Ben ik nog gaan analyseren: Deltasport-Hoek", blikte de trainer terug op een paar jaar geleden.



"Ik ben blij dat we weer een keer een amateurclub loten. Dat biedt de kans om wat spelers rust te geven", vervolgde de oefenmeester.





