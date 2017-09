'Uitgelachen PSV-verdediger is goede stappen aan het zetten'

PSV-trainer Phillip Cocu heeft dit seizoen drie centrumverdedigers ter beschikking: Derrick Luckassen, Nicolas Isimat-Mirin en Daniel Schwaab. Laatstgenoemde wordt regelmatig belachelijk gemaakt door de supporters van de Eindhovenaren, maar Cocu is van mening dat de Duitser goed bezig is.



"Schwaab is goede stappen aan het zetten in het bewaken van de organisatie en het neerzetten van de laatste linie", zei de oefenmeester vrijdagmiddag tijdens zijn persmoment in aanloop naar het uitduel tegen FC Utrecht van zondagmiddag.



Over aanvaller Gastón Pereiro was Cocu een stuk minder enthousiast. "Hij heeft nog te veel wisselvalligheid in zijn spel. Hij moet daar zelf een weg in vinden."





