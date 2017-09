Ajax-huurling zorgt voor onrust: "Kwam -ie verhaal halen bij me"

Excelsior werd eerder deze week door sc Heerenveen uit het bekertoernooi geknikkerd. De Rotterdammers kregen in de tweede helft nog wel een strafschop toegewezen, maar Zakaria El Azzouzi en Mike van Duinen vochten letterlijk om de bal en zoals wel vaker in zo'n situatie mist de nemer dan.



Ajax-huurling El Azzouzi miste en lag daarna behoorlijk onder vuur. "Luigi Bruins is de vaste penaltynemer, maar die was al gewisseld", kijkt trainer Mitchell van der Gaag in gesprek met Voetbal International terug op het voorval. "Daarna hebben we het vrij gelaten, mochten de spelers het zelf beslissen. Dat kan dus kennelijk niet, dus vanaf nu maken we vaste afspraken. Ik dacht dat ze verder waren, maar heb me kennelijk vergist."



Op het moment dat Van der Gaag aankondigde vaste afspraken te gaan maken, riep Mike van Duinen al op dat te gaan doen. "Duidelijke afspraken zijn voor iedereen beter. Ik wilde hem nemen, omdat ik lekker inviel. Ik dacht echt dat er nog wat te halen was. Nadat Zakaria gemist had, kwam -ie verhaal halen bij me. Daar had ik geen zin in, ik baalde dat we niet scoorden. Dat had niets met hem te maken."