'Zij verloren met 0-6 van City, wij met 0-4'

Feyenoord verloor onlangs kansloos van Manchester City in de Champions League, maar voor de oude ploeg van buitenspeler Steven Berghuis was het nog erger. Waar de Rotterdammers namelijk met 0-4 de boot in gingen, verloor Watford in de Premier League met nul tegen zes.



In gesprek met het Algemeen Dagblad zegt de aanvaller: "Zij verloren met 0-6, wij met 0-4. Vorig seizoen gingen ze daar ook al met forse cijfers onderuit. Voor ons deed de nederlaag misschien niet eens zo'n pijn, maar dit Feyenoord moet goed genoeg zijn om er langer een wedstrijd van te maken. Dat is de les naar de volgende wedstrijd tegen Napoli."



Volgende week speelt Feyenoord uit in het San Paolo-stadion tegen de Italianen. "Daar kijk ik wel weer naar uit. Zo'n vliegreis op maandag, het hotel in, trainen in een voor ons onbekend stadion. De hele aanloop alleen al motiveert enorm. We weten dat Napoli sterk is. Als je reëel kijkt, moeten wij in poule A knokken voor plek drie. Dus moeten we ergens in een uitwedstrijd een resultaat halen."