Langeler: dáárom heb ik Bazoer uitgenodigd

Middenvelder Riechedly Bazoer van het Duitse VfL Wolfsburg was een paar keer niet van de partij bij Jong Oranje nadat hij bedankte voor een trainingsstage. Nu is de oud-Ajacied dan toch in genade aangenomen door bondscoach Art Langeler bij het beloftenelftal van Nederland.



Middels een officieel statement legt de trainer uit: "Nadat Riechedly er in maart voor koos om bij zijn club te blijven, in plaats van mee te gaan naar Spanje, hebben we hem twee periodes niet uitgenodigd. Na een goed gesprek, waarin Riechedly aangaf graag weer te willen komen, hebben we hem weer opgenomen in de (voorlopige) selectie."



In de voorselectie zitten drie spelers die ook uitgenodigd zijn voor het Oranje van bondscoach Dick Advocaat. "Het liefst zie ik ze niet en krijgen deze mannen speelminuten bij het 'grote' Oranje! In de vorige interlandperiode startte Timothy Fosu-Mensah in de basis tegen Frankrijk. Dat was mooi voor hem en een goed signaal dat je via Jong Oranje het Nederlands elftal kan bereiken"