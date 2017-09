'Nederlander belt Klaassen op voor transfer'

Middenvelder Davy Klaassen heeft het niet makkelijk in de Premier League bij Everton en krijgt behoorlijk veel kritiek te verduren van de supporters op Goodison Park. Er is echter al een uitweg voor de oud-Ajacied: hij zou een bliksemtransfer kunnen maken.



Het is niet bekend of het gaat om een verhuur of een definitieve transfer, maar Calciomercato schrijft dat Kevin Strootman uit opdracht van AS Roma heeft gebeld met Klaassen. Technisch directeur Monchi van de Romeinen houdt de huidige speler van de Toffees nog altijd goed in de gaten en Strootman heeft hem dus laten weten 'dat hij altijd welkom is bij Roma'. Vermoedelijk wordt ook Rick Karsdorp ingezet om Klaassen over te halen.



Het is niet helemaal duidelijk of Roma de voormalige aanvoerder van Ajax voor een half jaartje wil huren in de winter of wil kopen in de transferzomer van 2018. Klaassen kostte Everton in ieder geval 27 miljoen euro, maar heeft geen basisplek in de Premier League. Gylfi Sigurdsson krijgt vooralsnog de voorkeur van oefenmeester Ronald Koeman.