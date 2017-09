ASV De Dijk-Ajax vermoedelijk in ander stadion

Ajax speelt in de volgende ronde van de KNVB-beker tegen stadsgenoot ASV De Dijk, maar die wedstrijd vindt vermoedelijk niet plaats op het sportpark van de ploeg uit de Tweede Divisie, zo laat voorzitter Ton Langelaar aan het medium AT5 weten.



Hij zegt: "In principe hebben we de faciliteiten. We kunnen het thuis doen. Maar logistiek is het wel lastiger, zo'n grote wedstrijd. Het Olympisch Stadion is een reële optie." Op maandagavond aanstaande beslist het bestuur van de ploeg of het een echte thuiswedstrijd wordt of eentje in Amsterdam-Zuid.



Bij De Dijk hebben ze grote ambities, want onlangs vertelde Langelaar nog dat de club het profvoetbal wilde bestormen. De tweededivisionist zou meer van Amsterdam zijn dan de aankomende bekertegenstander. "Als je naar Ajax gaat, zie je dat er veel mensen uit de provincie op de tribune zitten. En toeristen. Bij Ajax is het net als bij Barcelona: op de tribune zitten mensen foto’s te maken van het stadion. Dat zijn geen Amsterdammers. Bovendien ligt De ArenA gevoelsmatig ook niet echt in Amsterdam."