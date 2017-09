Fenerbahçe: verbazingwekkend Van Persie-nieuws

Het medium Ajansspor heeft een rondje langs de diverse Turkse topclubs gedaan om in kaart te brengen wie precies de populairste spelers zijn van Fenerbahçe, Galatasaray en Besiktas. En het is toch zeer opvallend te noemen dat spits Robin van Persie wat dit betreft heel erg mooie cijfers scoort.



Het is algemeen bekend dat Fenerbahçe een beetje tegen het torenhoge salaris van de Nederlander aanhikt, maar de fans dragen hem klaarblijkelijk nog op handen. Van alle spelers van de club uit Istanbul zorgde Van Persie namelijk voor de meeste shirtverkopen dit seizoen, liefst 30.000 zelfs, zo communiceert zijn werkgever. Er wordt vermoed dat de Oranje-international vooral heel erg populair is onder toeristen.



Spits Bafetimbi Gomis is overigens de meest populaire speler van Cim Bom Bom. Hij deed het nog wel een stuk beter dan Van Persie en zorgde voor 85.000 verkopen. Ook Besiktas doet het goed: de ploeg verkocht liefst 85.000 Ricardo Quaresma-shirtjes en ook Alvaro Negredo en Gary Medel zijn ontzettend populair.