Fraser: ze hebben niks te zoeken bij een grote club

Vitesse verloor midweeks van de amateurs van Swift in de KNVB-beker en dat is een afgang van jewelste te noemen. Henk Fraser zat ziek thuis tijdens de partij, maar wil nu wel reageren op het debacle. Hij is bijzonder hard voor zijn selectie.



In gesprek met De Telegraaf zegt de oefenmeester namelijk: "We hebben veel jongens die naar een grote club toe willen. Mijn eigen ervaring bij Feyenoord is dat je bij een grote club élke wedstrijd móét winnen. Dat is een instelling die je moet hebben voor de top en die onze spelers niet hebben getoond tegen Swift. Dat is voor mij een teken dat ze nog niks te zoeken hebben bij een grote club en blij mogen zijn dat ze bij Vitesse spelen."



Vitesse werd een tijdje geleden nog gezien als een club die de traditionele top drie zou moeten uitdagen. "Deze wedstrijd laat zien dat we daar nog lang niet aan toe zijn. En dat we eerst maar eens moeten zorgen dat we aansluiting vinden bij clubs als AZ en FC Utrecht. Dat is al moeilijk genoeg voor ons." Mild voegt Fraser daaraan toe: "Ik zie dit wel als een incident. Dit is de eerste keer dat we tekortschieten op instelling. Wat wel zo is, is dat we in al deze wedstrijden te veel kansen missen. We moeten werken aan het killersinstinct."