Kishna: laatste wedstrijd voor ADO nog niet gespeeld

Vleugelspits Ricardo Kishna scheurde zijn kruisband in de wedstrijd tussen ADO Den Haag en Ajax in het Cars Jeans Stadion en het is onduidelijk of de aanvaller dit seizoen nog terug kan keren. In gesprek met de NOS zegt hij echter dat hij dat wel van plan is.



Kishna vertelt: "Ik heb mijn laatste wedstrijd voor ADO nog niet gespeeld. Ik heb die belofte gedaan en ik geloof er echt nog in dat ik dit seizoen nog op het veld kan staan. Dat is mijn doelstelling." De voetballer van het Italiaanse SS Lazio had de ernst niet meteen door op het veld. "In de kleedkamer drong het pas echt tot me door. Toen ik op de grond lag, dacht ik nog dat ik misschien goed was weggekomen. Maar in de kleedkamer ging ik zitten en kon ik me vervolgens niet meer bewegen. Toen wist ik: dit is niet goed."



Toen Kishna slechts vijftien jaar oud was liep hij een bijzonder zware knieblessure op bij Ajax op De Toekomst. Hij moest toen liefst 28 maanden revalideren. "In die tijd ben ik wel een paar keer echt gebroken geweest. Ik wilde de deur niet meer uit en was verdrietig. Uiteindelijk heeft het me kracht gegeven."