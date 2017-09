'Iniesta-opvolger tekent in januari bij FC Barcelona'

FC Barcelona haalde in de afgelopen transferzomer Ousmane Dembélé naar het Camp Nou, maar de fans van de Catalanen zijn nog niet tevreden. De grootmacht moet nog wel wat meer spelers kopen om echt weer een rol van betekenis te gaan spelen en technisch directeur Robert Fernandez heeft iemand op het oog.



Volgens het medium El Mundo Deportivo moet middenvelder Leon Goretzka van Schalke 04 in januari de overstap maken van de Bundesliga naar de Primera División. Medio 2018 is de international van Duitsland transfervrij bij zijn club, maar de Catalanen zijn bereid om een transferbedrag over te maken om eerder over hem te kunnen beschikken. Op die manier moet Bayern München ook verslagen worden.



De werkgever van buitenspeler Arjen Robben is namelijk ook al een tijdje geïnteresseerd in Goretzka. Barça hoopt echter 10 tot 15 miljoen euro te kunnen betalen, zodat het Der Rekordmeister de loef af kan steken. De jonge middenvelder moet vervolgens een 'nieuwe ster' worden in Catalonië: iemand die het op termijn over kan nemen van Andrés Iniesta.