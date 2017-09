Ancelotti krijgt vreemde kaart van EA in FIFA 18

Je kunt niet zeggen dat Carlo Ancelotti een oefenmeester is die niets bereikt heeft in zijn carrière, verre van zelfs. De Italiaan won liefst drie keer de Champions League: twee keer met AC Milan en één keer met Real Madrid. EA Sports geeft echter niet zo hoog op van de coach.



In de nieuwe voetbalgame FIFA 18 heeft Ancelotti namelijk slechts een zilveren kaart gekregen van de ontwikkelaar en die is niet eens zeldzaam. Hoe kan EA op deze manier voorbijgaan aan een legende in het trainerslandschap, die in het afgelopen seizoen gewoon kampioen werd met Bayern München?