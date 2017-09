'Liverpool heeft al contact met PSV-basisspeler'

Het Engelse Liverpool haalde iemand als Mohamed Salah in de afgelopen zomertransferperiode en hoefde toch geen gedag te zeggen tegen Philippe Coutinho. Toch lijkt het erop dat de Braziliaan in de toekomst wel gaat vertrekken. En misschien komt zijn opvolger dan wel bij de Eredivisie-topclub PSV vandaan.



Het medium ESPN schrijft namelijk dat er al contact is tussen sportief directeur Damien Comolli van de Premier League-grootmacht en Gastón Pereiro van de Eindhovenaren. In 2012 reisde de Uruguayaan naar Anfield Road af voor een stage, maar de Engelsen besloten op dat moment niet in zee te gaan met de middenvelder annex vleugelspits. Bovendien zou Liverpool Sebástian Coates in kunnen zetten, een goede vriend van de PSV'er.



Het is opvallend om te noemen dat het medium ook met de clubnamen van Manchester City en Arsenal komt. De ploeg van Josep Guardiola had in het verleden naar verluidt al interesse in een samenwerking met Pereiro, waar de international van Uruguay 'een perfect match' genoemd wordt voor de Gunners. Ook AC Milan, Internazionale en Juventus houden de situatie van de PSV'er in de gaten.