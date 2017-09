Mourinho spreekt zich uit: "Als je het mij vraagt wel"

José Mourinho is geen voorstander van een tweede bekertoernooi in Engeland. Waar de FA Cup veel aanzien geniet, daar kan de Portugese manager van Manchester United prima leven met een toekomst zonder de League Cup.



"Als het om een officiële competitie gaat, is het belangrijk voor Manchester United en voor mij", opent Mourinho in de Britse media. "Maar zou het Engelse voetbal kunnen overleven zonder deze competitie? Als je het mij vraagt wel, misschien. We zouden dan wellicht frisser zijn voor onze Europese wedstrijden."



Mourinho vervolgt: "Maar deze competitie is er nu eenmaal, we respecteren de sponsors en de tegenstanders. We doen onze uiterste best om dit toernooi te winnen." United won deze week met 4-1 van Burton Albion.