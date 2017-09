PSV naar Volendam, Feyenoord en Ajax tegen amateurs

Er is donderdagavond in Putten geloot voor de tweede ronde van de KNVB Beker. PSV-doelman Eloy Room mocht de loting verrichten en koppelde zijn eigen ploeg aan FC Volendam, waar Ajax en Feyenoord respectievelijk De Dijk en Swift ontmoeten.



De wedstrijden staan gepland voor dinsdag 24 tot en met donderdag 26 oktober.



Het volledige overzicht:

FC Volendam - PSV

Fortuna Sittard - Go Ahead Eagles

Heracles Almelo - FC Lisse/HSV Hoek

Almere City FC - AZ

NEC - Achilles '29

PEC Zwolle – Kozakken Boys

VVV-Venlo – FC Utrecht

VV Katwijk - VVSB

GVVV - Koninklijke HFC

De Dijk - Ajax

FC Twente - FC Eindhoven

Feyenoord - Swift

RKC Waalwijk - De Treffers

FC Den Bosch - SC Cambuur

Willem II - sc Heerenveen

Roda JC Kerkrade - FC Groningen