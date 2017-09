Cocu jubelt: "Als hij nu bij ons was gekomen..."

Phillip Cocu gunde Adam Maher een basisplaats in de bekerwedstrijd tegen SDC Putten (0-4) en dat pakte goed uit. De 'vergeten' middenvelder was bij alle doelpunten betrokken.



Maher scoorde zelf twee keer, noteerde één assist en de 0-4 leverde hem een voorassist op. Cocu is niet verrast: "Hij speelde goed in de voorbereiding en trainde uitstekend, dan is het logisch dat ik hem bij de selectie houd. Hij wist zijn plek in het team en dat hij hard aan de slag moest om een kans te krijgen."



"Vandaag liet hij zien een goede drive te hebben", vervolgt Cocu tegenover FOX Sports. "Hij heeft zich hier echt ontwikkeld. Als hij nu bij ons was gekomen, was het misschien anders gelopen. Hij is een stukje verder, hij is een prof geworden. Hij kan iets creëren en een goal maken. Adam heeft hier stappen gezet."



Maher heeft een aflopend contract en dus is zijn toekomst onzeker. Cocu: "In de winterstop kijken we wat de situatie is."