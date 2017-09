'NEC wil Franse aanvaller aan selectie toevoegen'

Eerstedivisionist NEC hoopt de 29-jarige Steeven Langil te mogen begroeten als nieuwe aanwinst. De Fransman is vleugelaanvaller van beroep, zo weet Omroep Gelderland.



Langil is op dit moment transfervrij. De aanvaller kwam afgelopen seizoen uit voor het Poolse Legia Warschau, dat hem verhuurde aan het Belgische Waasland-Beveren. Voor die club kwam hij veertien keer in actie met twee doelpunten als rendement.



NEC hoopt Langil nu dus toe te voegen aan de selectie. De aanvaller kwam naast de reeds genoemde clubs vooral uit op de Franse voetbalvelden, waar hij ook op het hoogste niveau acteerde. Clubs als AJ Auxerre, Nîmes Olympique en SM Caen staan op zijn erelijst.



NEC heeft een moeizame start achter de rug in de Jupiler League.