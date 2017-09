Lukaku reageert op vermeende discriminatie United-fans

Romelu Lukaku kan wel lachen om het lied waarmee supporters van Manchester United in opspraak zijn geraakt. De achterban de Engelse topclub zingt over het geslachtsdeel van de zomeraanwinst.



Lukaku is sinds zijn komst naar United op dreef en dus is hij populair bij de fans. Zij zingen hem dus met een knipoog toe, maar volgens Kick it Out, een organisatie tegen racisme en discriminatie in het voetbal, vindt dat dit te ver gaat. "De tekst in het liedje is beledigend en discriminerend", stelde een woordvoerder in The Times.



De Belgische spits heeft via Twitter inmiddels ook gereageerd. "Ik word sinds mijn komt fantastisch ondersteund. De supporters bedoelen het goed, maar laten we nu weer vooruit kijken. Respecteer elkaar", zo luidt zijn duidelijke oproep.



United wil er geen halszaak van maken, maar liet wel weten op te zullen treden tegen 'beledigend gedrag'.