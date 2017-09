Ricardo Kishna heeft in de thuiswedstrijd tegen zijn oude club Ajax een harde klap te verwerken gekregen. De buitenspeler scheurde zijn voorste kruisband af, maar de buitenspeler van ADO Den Haag is nu alweer strijdbaar.



"Ik heb mijn laatste wedstrijd voor ADO nog niet gespeeld", stelt Kishna, die de ernst niet direct doorhad. "In de kleedkamer drong het pas echt tot me door. Toen ik op de grond lag, dacht ik nog dat ik misschien goed was weggekomen. Maar in de kleedkamer ging ik zitten en kon ik me vervolgens niet meer bewegen. Toen wist ik: dit is niet goed."



Kishna raakte op zijn vijftiende ook al zwaar geblesseerd aan de knie. "In die tijd ben ik wel een paar keer echt gebroken geweest. Ik wilde de deur niet meer uit en was verdrietig. Uiteindelijk heeft het me kracht gegeven", zo laat de huurling van SS Lazio weten aan de NOS.