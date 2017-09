FC Groningen zonder overtuiging door in KNVB Beker

FC Groningen heeft zich donderdagavond bij de laatste 32 van het nationale bekertoernooi gevoegd. USV Hercules werd verslagen in Stadion Galgenwaard, al was de manier waarop niet overtuigend: 2-4.



De amateurclub bood goed tegenstand in het stadion van FC Utrecht en leidde na elf minuten zelfs dankzij een prima counter. Fouad Belarbi maakte het oog in oog met doelman Sergio Padt keurig af. Pas zes minuten voor rust maakte Oussama Idrissi gelijk, al was de manier waarop wel erg fraai. Verder stelde de Eredivisie-club zeer teleur.



Ritsu Doan viel na rust in en tekende razendsnel voor de voorsprong namens FC Groningen. Juninho Bacuna en Ajdin Hrustic zorgden daarna voor de beslissing. Het slotakkoord kwam echter op naam van USV Hercules, dat opnieuw zeer fraai scoorde met dank aan Leroy Oehlers.



Scoreverloop:

1-0 (11') Fouad Belarbi

1-1 (39') Oussama Idrissi

1-2 (46') Ritsu Doan

1-3 (65') Juninho Bacuna

1-4 (76') Ajdin Hrustic

2-4 (86') Leroy Oehlers