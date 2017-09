Steun voor Dolberg: "Zal hem niet onberoerd laten"

Henk Spaan is sceptisch over collega-journalisten die de transferwaarde van Ajax-aanvaller Kasper Dolberg omlaag schrijven nu hij geen zekerheidje meer is. Volgens de columnist van Het Parool is dat soort taal geen goede zaak.



"Mijn vriend Hugo (Borst, red.) heeft zich er schuldig aan gemaakt, evenals mijn vriend Eus en mijn vriend Christiaan Ruesink: ze hangen een prijskaartje aan elke reservebeurt van Kasper Dolberg", zo schrijft Spaan in de Amsterdamse krant.



Spaan vervolgt zijn verhaal: "Deze jongen wordt weliswaar een stoïcijns karakter toebedacht, maar het idee dat een reservebeurt zijn transferwaarde met drie miljoen doet afnemen, zal een jongen van 19 jaar niet onberoerd laten, hoe stoïcijns hij ook mag zijn. En dan zal Huntelaar maar je concurrent zijn."