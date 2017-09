PEC Zwolle voegt zich bij teams in tweede ronde

PEC Zwolle heeft zich donderdagavond eenvoudig geplaatst voor de tweede ronde van de KNVB Beker. De manschappen van John van 't Schip boekten een 0-5 overwinning op VV De Meern.



Halverwege was de bekerwedstrijd eigenlijk al beslist. Stef Nijland opende de score na elf minuten, Younes Namli verdubbelde de marge na ruim een half uur en Piotr Parzyszek nam ook nog de 0-3 voor zijn rekening. Voor laatstgenoemde is dit zijn eerste officiële treffer als speler van de Zwollenaren.



PEC Zwolle kon de bekerwedstrijd na rust eenvoudig uitspelen. De Eredivisie-club maakte nog twee doelpunt in de tweede helft in de persoon van Wouter Marinus en Youness Mokhtar.



Scoreverloop:

0-1 (11') Stef Nijland

0-2 (32') Younes Namli

0-3 (39') Piotr Parzyszek (strafschop)

0-4 (67') Wouter Marinus

0-5 (90') Youness Mokhtar (strafschop)