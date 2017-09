Van Hooijdonk stemt tegen: "Ga je veel meer nadenken"

Pierre van Hooijdonk is geen voorstander van het ABBA-systeem bij strafschoppenreeksen. Volgens de oud-international is de huidige opzet, waarin teams om en om mogen aanleggen vanaf de stip, nog steeds prima.



"De toss bepaalt wie er mag beginnen met de strafschoppenserie. Dan kun je daar beter iets anders voor bedenken", laat Van Hooijdonk weten aan Metro. "Ik roep maar wat: de ploeg die het laatste doelpunt in de wedstrijd heeft gemaakt, mag de eerste pingel nemen. Of je bepaalt het vóór de wedstrijd al: als ploeg A de tos om de aftrap wint, dan mag ploeg B bij de eventuele strafschoppenreeks starten."



Van Hooijdonk is dus geen voorstander van de nieuwe opzet. "Als er geen strafschop van een tegenstander tussen zit, ga je veel meer nadenken. Zal de keeper weer dezelfde hoek in duiken? Omdat het om twee penalty's van dezelfde club gaat, spelen dat soort dingen veel meer in je hoofd. Bovendien lijkt het me voor het publiek ook lastiger om te volgen. Daarom zou ik de strafschoppenreeks lekker laten zoals-ie nu is."