Advocaat: "Ze zullen wel weer bellen"

Dick Advocaat stopt als bondscoach als Oranje naast een WK-ticket grijpt. Niemand zou het de Hagenaar kwalijk nemen als hij dan met pensioen gaat, maar op zijn zeventigste is er nog geen drang om ermee te stoppen.



"Als ik stop en er belt niemand meer, heb ik er vrede mee. Maar ze zullen wel weer bellen", stelt Advocaat in Voetbal International. "Ze hebben namelijk altijd gebeld. Dat is toch bijzonder? Als je ziet van hoe ver ik ben gekomen en wat ik uiteindelijk allemaal heb gepresteerd, dan is mijn carrière een succesverhaal."



"Of dat nou eindigt na deze termijn bij Oranje? Ik word volgende week zeventig, ik mag allang met pensioen, maar wil eerst met Oranje naar het WK. Daarna? Ik weet het niet", aldus Advocaat. "Laat ik voor één keer Louis van Gaal maar kopiëren, die laatst in het AD zei dat-ie in principe zijn laatste club had getraind, maar dat je het nooit zeker weet. Diep in mijn hart denk ik dat we allebei wel beter weten. Stoppen, ik weet niet of ik dat zou kunnen."