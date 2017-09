Goed nieuws voor Van Dijk: "Dat staat vast"

Virgil van Dijk maakt in de competitiewedstrijd tegen Manchester United mogelijk zijn comeback in de basisploeg van Southampton. Manager Mauricio Pellegrino heeft bevestigd dat dit een optie is.



Na een korte invalbeurt tegen Crystal Palace en enkele wedstrijden in de beloften lijkt de Oranje-international klaar voor de volgende stap. "Na een lange periode zonder wedstrijd is hij inmiddels weer volop aan het trainen en dat gaat goed. Dat is heel mooi voor ons, want we hebben Virgil nodig", zo liet Pellegrino weten op een persconferentie.



Mocht Van Dijk starten, dan komt hij tegenover de makkelijk scorende Romelu Lukaku te staan. Pellegrino ziet geen bezwaar. "De beste training voor hem is het spelen van wedstrijden, dat staat vast. Ik ben ervan overtuigd dat Virgil vanaf nu elke week beter zal worden."