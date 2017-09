Real-trainer Zidane kan het niet geloven: 'Zeker niet slecht'

Real Madrid verloor woensdagavond in de allerlaatste minuut met 0-1 van Real Betis. De achterstand van De Koninklijke op koploper FC Barcelona is inmiddels zeven punten. Trainer Zinedine Zidane snapt er niets van.



"De sfeer in de kleedkamer was erg slecht", reageert Zidane na afloop tegen Marca. "De bal wílde er gewoon niet in, ongelooflijk. We hebben 26 of 27 kansen gehad vandaag. We hebben niet eens zo'n slechte wedstrijd gespeeld. Het was ook niet heel goed, maar zeker niet slecht."



"Onze start van de competitie in eigen huis is niet goed genoeg. Dat hadden we niet verwacht, maar we kunnen het niet veranderen. We moeten rustig blijven", zegt Zidane. "We hebben alleen invloed op onze volgende thuiswedstrijd. We gaan alles geven om die te winnen." De volgende thuiswedstrijd voor Real Madrid is op 1 oktober, dan is Espanyol de tegenstander.