NEC-pareltje in onzekerheid: "Het is aan de trainer"

NEC Nijmegen-pareltje Ferdi Kadioglu speelde dinsdag in de gewonnen bekerwedstrijd tegen FC Emmen een sterke tweede helft. De jonge middenvelder was blij met de basisplaats op zijn favoriete positie centraal op het middenveld.



"Maar ik heb er geen probleem mee om aan de zijkant te spelen. Ik ben sowieso blij als ik in de basis mag beginnen", vertelt hij aan De Gelderlander. "Ik denk dat het een belangrijke overwinning was voor het team tegen Emmen. We hebben de tweede helft goed voetbal laten zien en Emmen kapot gespeeld. We hadden nog wel meer kunnen scoren."



Maandag speelt NEC tegen Jong PSV. Kadioglu: "Ik hoop dat ik mag blijven staan, maar Jari Schuurman heeft tegen Emmen ook een belangrijk doelpunt gemaakt. Er is concurrentie op veel posities. Dat is goed. Je moet alles uit jezelf halen. Het is aan de trainer wie hij opstelt."