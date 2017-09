Officieel: Ajax en Sparta doen wel heel bijzondere zaken

Ajax heeft zijn eSports-team uitgebreid met de komst van Lev Vinken. Het zeventienjarige talent wordt echter meteen voor één seizoen verhuurd aan Sparta Rotterdam, waarvoor hij gaat uitkomen in de eDivisie. Dat meldt Ajax donderdagmiddag via de officiële kanalen.



Menno Geelen, commercieel directeur van Ajax, vertelt dat Vinken het komende jaar intensief ondersteund wordt. "Daarom hebben we ook gekozen voor een verhuurconstructie met Sparta Rotterdam, zodat hij daar ervaring op kan doen. Dani speelt voor ons in de eDivisie en Lev komt namens Sparta uit in de virtuele Eredivisie."



Voor Vinken komt er een droom uit: "Ik kom uit Amsterdam en ben van kleins af aan Ajacied. Ik heb zelfs meegedaan aan meerdere talentendagen op De Toekomst, maar was helaas net niet goed genoeg op het veld. Gelukkig wel met de controller!"