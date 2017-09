Grote doorbraak in transfersoap Costa: 'Vandaag medische keuring'

Atletico Madrid heeft volgens Marca een ultiem bod uitgebracht om Diego Costa terug naar Spanje te halen. Als Chelsea de aanbieding accepteert, zou de aanvaller in januari moeten terugkeren bij de club waar hij tussen 2010 en 2014 al speelde.



De Spanjaarden zouden liefst 55 miljoen euro hebben geboden, met daarbovenop nog eens tien miljoen euro aan bonussen. Daarmee zou de 28-jarige Costa de duurste aankoop in de geschiedenis van Atletico Madrid worden.



Atletico probeert al enkele maanden tot een overeenkomst met de Engelse topclub te komen, maar is daar nog altijd niet in geslaagd. Andere kapers, waaronder het Saoedi-Arabische Al Hilal, zouden inmiddels aan de kust liggen. Daarom willen de Spanjaarden nu haast maken met het binnenhalen van de Spaanse spits.



Update, 21-09-17, 13.07 uur:



Chelsea en Atlético Madrid hebben eindelijk een akkoord bereikt over de transfer van Diego Costa. Dat meldt het doorgaans goed ingelichte Madrileense blad Marca. Atlético zou liefst 55 miljoen betalen voor de spits, een bedrag dat via bonussen nog kan oplopen richting de zestig. Costa ondergaat donderdagmiddag de medische keuring in Madrid.