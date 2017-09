FC Utrecht-aanvaller hekelt eigen aanhang: 'Heel vervelend'

Bij FC Utrecht brak Gyrano Kerk vorig seizoen definitief door en ook dit seizoen maakt trainer Erik ten Hag veel gebruik van de aanvaller. Toch zijn de fans van FC Utrecht nog niet overtuigd van de jonge spits. Regelmatig wordt hij uitgefloten.



"Ja, dat is heel vervelend, maar ik kan mij alleen maar voor honderd procent inzetten voor de club", zegt Kerk tegen Voetbal International. "Wij hebben supporters die heel hoge eisen stellen en dat is prima. Waar het vandaan komt weet ik niet precies. Ik ben op mijn zestiende naar Utrecht gekomen en heb het idee dat er van jongens die vanuit de jeugd bij het eerste komen nog meer wordt verwacht. Het leert mij dat ik keihard moet blijven werken. Krediet kun je alleen op die manier verdienen."



"Het is zeker niet zo dat ik elke wedstrijd negentig minuten word uitgefloten, zo erg is het ook weer niet", plaatst de 21-jarige Kerk een kanttekening. "Tegen Zenit werd ik gewisseld en hoorde ik mijn naam juist gescandeerd worden. Zulke aanmoedigingen geven een speler heel veel kracht en vertrouwen. Maar het tegenovergestelde gebeurt helaas inderdaad ook. Iedereen gaat met de beste bedoelingen het veld op om alles te geven voor een goed resultaat. Dan is het moeilijk om uitgefloten te worden, dat vindt iedere speler. Het maakt een voetballer ook niet beter, juist niet."