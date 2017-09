Zeneli: wil liever niet over verleden praten

Vleugelspits Arber Zeneli presteerde in het afgelopen seizoen wisselvallig in het shirt van zijn werkgever sc Heerenveen. De Kosovaarse buitenspeler lijkt nu echter geweldig in vorm te zijn en is belangrijk voor zijn ploeg met goals en assist. Zeneli zegt liever niet achterom te willen kijken.



In gesprek met de Leeuwarder Courant vertelt hij: "Ik wil liever niet over het verleden praten. Ik focus me op wat er nu gebeurt. Het gaat momenteel goed, zowel met het team als met mij persoonlijk. En natuurlijk krijg je meer vertrouwen als je doelpunten maakt. Ik ben in vorm en hoop dat ik op deze weg kan doorgaan."



Zeneli scoorde twee keer voor de Friezen in de beker, maar maakte ook doelpunten tegen PSV en Excelsior in de Eredivisie. "Dat doelpunt tegen PSV was heel belangrijk voor Arber. Elke speler heeft succeservaringen nodig. Maar voor Arber geldt dat misschien nog iets meer. Er speelden vorig seizoen ook wat dingen in zijn privésituatie. Hij zit nu lekkerder in zijn vel en dat zie je terug op het veld."