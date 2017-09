'Onenigheid over 'nieuwe bondscoach' Oranje'

De tweede ambtstermijn van Dick Advocaat als bondscoach van Oranje loopt binnenkort al op zijn einde. De oefenmeester stop sowieso na het wereldkampioenschap van 2018 in Rusland, maar misschien wordt dat toernooi niet eens gehaald. En onlangs kwam hij aanzetten met een in zijn ogen perfecte opvolger.



Advocaat liet toen weten: "Ik wil niet over mijn graf heen regeren, maar Ruud Gullit zou daarna een uitstekende bondscoach kunnen zijn. Nederland vergeet echt wat voor een grootheid Gullit is. Na afloop van Frankrijk liepen al die Franse spelers als eerste naar Ruud. Als je toch zo'n ambassadeur in huis hebt, profiteer er dan van, zou ik denken."



Wij vroegen jullie naar jullie mening over Gullit als bondscoach en er blijkt bijzonder veel onenigheid te zijn. Opvallend genoeg vindt 46 procent van de ongeveer 800 stemmers namelijk dat de oud-speler van AC Milan best een goede trainer zou zijn voor het Nederlands elftal. Een kleine meerderheid, 54 procent dus, gelooft echter niet in Gullit als 'leider' van Oranje. Hij heeft immers nergens gepresteerd als hoofdtrainer.