'Real Madrid oordeelt over Martin Ödegaard'

In het afgelopen seizoen maakte Martin Ödegaard tijdelijk de overstap van Real Madrid naar sc Heerenveen, maar in het Abe Lenstra Stadion floreerde hij niet bepaald. Nu doet de Noor het juist wel erg goed in Friesland en daar is De Koninklijke maar al te blij mee.



Het medium OK Diario schrijft dat de technische leiding in het Estadio Santiago Bernabéu het Noorse talent heel erg goed in de gaten houdt. En men zou positief geoordeeld hebben over de prestaties die Ödegaard nu neerzet bij Heerenveen. Voorzitter Florentino Pérez en co zijn blij met de middenvelder en met de club van coach Jurgen Streppel, die de jeugdinternational van Noorwegen de kans geeft.



Volgens de Spaanse media verdient Ödegaard ongeveer 90.000 euro per week bij Real Madrid en dat maakt hem vermoedelijk de best betaalde voetballer van de hele Nederlandse competitie. Sinds de transfer van de Noor naar De Koninklijke zou hij al 12,5 miljoen euro verdiend hebben. Dat is nogal veel voor een 18-jarige voetballer, maar de Madrilenen hopen dat de investering zich zal uitbetalen in de toekomst.